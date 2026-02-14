الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 05:15 صباحاً - الديوان الملكي رقم الاتصال وطلب المساعدة المالية و كيفية الحصول عليها من الديوان الملكي السعودي 1447

المساعدة المالية و كيفية الحصول عليها من الديوان الملكي

يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة عن طريقة للحصول على مساعدة مالية الديوان الملكي حتى يتمكنوا من الحصول على مساعدة مالية لتلبية احتياجاتهم خلال شهر السعادة ومن خلال السطور التالية نحن سيوضح كيفية الحصول على المساعدة تمويل رمضان من الديوان الملكي بالإضافة إلى شروط التقديم.

نظرة عامة على الديوان الملكي السعودي:

قبل الحديث عن كيفية الحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي خلال شهر رمضان، يجب أولاً تقديم لمحة عامة عن الديوان الملكي السعودي.

الأسرة المالكة السعودية هي حلقة الوصل بين ملك المملكة العربية السعودية (الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود) والحكومة ومؤسساتها، كما أنها تعتبر المكتب الإداري الرئيسي لخادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية. .

من وقت لآخر، تقدم المحاكم الملكية أشكالاً مختلفة من المساعدة للمواطنين في المملكة العربية السعودية. تتنوع هذه المساعدة حيث تعمل المحاكم على توفير أرض مجانية لأولئك الذين ليس لديهم سكن خاص بهم.

بالإضافة إلى سداد القروض للمواطنين غير القادرين على سداد قروضهم مجانًا، تسعى محكمة التاج أيضًا إلى الحصول على مساعدة مالية. من جهته، أعلن الديوان الملكي السعودي، عن وجود بعض المساعدات المالية خلال شهر رمضان حتى يتمكن المواطنون من شراء المستلزمات والسلع التي يحتاجون إليها خلال شهر رمضان.

كيفية الحصول على مساعدة مالية

لكي يحصل الشخص على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي، يجب عليه اتباع الخطوات التالية:

أولا يضغط هنا لزيارة الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي.

انقر فوق رمز “الخدمات الإلكترونية”.

القيام بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

النقر فوق مربع «إرسال».

انتظر بضعة أيام حتى يتم إرسال رسالة الرد.

شروط الحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي السعودي:

من أجل الحصول على مساعدة مالية، وضعت محكمة التاج مجموعة من الشروط وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدمون مواطنين سعوديين بالإضافة إلى كونهم مقيمين دائمين في المملكة العربية السعودية.

كما يشترط في مقدم الطلب أن يكون أحد المستفيدين من الدعم المقدم من الحكومة السعودية.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يمكن للمواطنين داخل المملكة وخارجها الاتصال بالعائلة المالكة السعودية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال بأحد الأرقام التالية: