الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 01:10 صباحاً - الموارد البشرية: خطوات حجز موعد مكتب العمل للافراد 2026 من خلال وزارة العمل السعودية

رابط وخطوات حجز موعد مكتب العمل للافراد يبحث عنه الكثير من المتعاملين مع المكتب، حيث عن بعض الخدمات تحتاج إلى حضور الشخص بنفسه داخل مقر مكتب العمل، لذلك وفرت الوزارة طريقة لحجز موعد في المكتب بشكل سهل وسريع، بهدف التيسير على المستفيدين ومن خلال جريدة لحظات نيوز يمكن التعرف على مكتب العمل شكوى.

رابط وخطوات حجز موعد مكتب العمل للافراد

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة لحجز موعد في مكتب العمل السعودي من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة وزارة التنمية الاجتماعية “من هنا“. أشر على تبويب تواصل معنا ثم اختر أيقونة حجز موعد. انزل إلى أسفل الصفحة ثم اكتب رقم الهوية ورقم جوالك واسمك. اضغط على التالي واختر الموعد المناسب لك.

الاستعلام عن موعد في مكتب العمل

بعد التعرف على رابط وخطوات حجز موعد مكتب العمل للافراد، من المفيد التعرف على كيفية الاستعلام عن موعد في مكتب العمل السعودي والذي يمكن الاستعلام عنه من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى بوابة وزارة الموارد البشرية الإلكترونية “من هنا“. انقر على أيقونة تواصل معنا واختر من بين الخيارات حجز موعد. في أعلى الصفحة سوف تجد خانة الاستعلام عن موعد ادخل رقم هويتك واضغط بحث. سوف يعرض عليك الموقع كافة تفاصيل الموعد المحدد.

المواعيد الرسمية مع الجهات الحكومية تساهم في تجنب المغالطة في سوء الفهم أو المشاكل الإدارية التي يمكن الوقوع فيها بسبب عدم متابعة الطلبات والتحقق من الإجراءات بشكل دقيق مما يعرض المستفيد لمعوقات كبيرة.