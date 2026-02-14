إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا

أطلقت السلطات بولاية كسلا عدد 100 من نزلاء السجون الغارمين ضمن برامج ديوان الزكاة لشهر رمضان المعظم بكلفة بلغت 100 مليون جنيه.

وأشاد والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق بجهود ديوان الزكاة في إطلاق سراحهم.

وقال اننا لا نحسب ان كل نزلاء السجون من المجرمين لكن هنالك من دفعتهم ظروف الحياة إلى الدخول إلى السجن.

ودعا الوالي المفرج عنهم إلى ان يكون إطلاق سراحهم بداية لحياة جديدة.

واشار أمين الزكاة ولاية كسلا حامد أحمد إلى انهم مستمرين في إطلاق عدد من النزلاء أصحاب الديون الشرعية والخاصة بالماكل والمشرب.

وثمن التعاون القائم بين الزكاة وإدارة السجون والجهاز القضائي مشيرا إلى ان موازنه العام 2026 تضاعفت الي 36 مليار جنيه، منوها إلى ان الديوان حريص خلال العام على تنفيذ عدد من الأنشطة تجاه المجتمع بالولاية.

سونا