شروط الإسكان لمستفيدي الضمان في السعودية يجب العلم بها بالإضافة لمعرفة كيفية التقديم على الخدمة، إذ تعتبر خدمة الإسكان أحد الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية إلى المواطنين والفئات المستحقة لهذا الضمان، ولكن حددت الدولة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدم والتي نعرضها من خلال موقع لحظات نيوز.

شروط الإسكان لمستفيدي الضمان في السعودية

تعتبر خدمة الإسكان واحدة من الخدمات السعودية التي توفرها الدولة للمواطنين بها وقامت الدولة بتحديد عدد من الشروط لتوفيرها، وهي:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الخدمة أحد الأفراد المسجلين في وزارة الضمان الاجتماعي بعدم وجود مصدر رزق ثابت.

كما توفر الدولة العديد من الأشخاص المستفيدين بالدعم ولديهم مصدر رزق ثابت، ولكن تكون بقيمة إيجارية مختلفة عن غيرهم.

في حالة المواطنين المعتمدين على الدعم المطروح من خلال الوزارة يجب دفع مبلغ 200 ريال سعودي إيجار السكن.

بينما يصل مبلغ الإيجار للمواطنين الحاصلين على مبلغ رزق غير الدعم إلى 800 ريال سعودي إيجار المسكن.

يشترط على المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية السعودية.

يشترط تقديم كافة المستندات اللازمة من أجل الحصول على خدمة الدعم السكني.

يجب ألا يزيد عمر الفرد عن 25 عام عند التقدم للحصول على دعم تقوية المنزل.

كيفية التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

بعد التعرف على شروط الإسكان لمستفيدي الضمان في السعودية، يمكن التعرف على الخطوات اللازمة من أجل التسجيل في خدمة الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان، وتتمثل الخطوات اللازم اتباعها فيما يلي:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان في البرنامج التنموي “من هنا“. النقر على أيقونة تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. كتابة رمز التحقق بصورة صحيحة. النقر على تسجيل الدخول. اختيار خدمة تسجيل الأفراد. كتابة كافة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة. يتم كتابة رمز التحقق المستلم في رسالة نصية على الهاتف في المكان المحدد له. النقر على حفظ من أجل إرسال الطلب بنجاح. يتم الرد على الفرد في رسالة نصية.

الفئات المستحقة للاستفادة من الإسكان التنموي

بالإضافة إلى التعرف على شروط الإسكان لمستفيدي الضمان في السعودية والخطوات اللازمة من أجل التسجيل في البرنامج، يمكن التعرف أيضًا على الفئات المحددة من الدولة للحصول على الدعم التنموي، وتشمل كافة الأسر المسجلة في برنامج الضمان الاجتماعي ولا تملك مصدر رزق ثابت أو أصحاب الدخل المحدود.

طرق التواصل المختلفة مع موقع الإسكان

تعمل وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية على توفير كافة الخدمات إلى مستحقي الدعم والفئات المختلفة من محدودي الدعم، وتتمثل أهم طرق التواصل المختلفة الخاصة بموقع الإسكان فيما يلي:

أسئلة شائعة

هل يتوفر للمطلقة بدون أطفال سكن؟

يجب أن تكون المطلقة تم طلاقها قبل عامين من التقديم على المنصة.

هل يمكن الحصول على قرض من الضمان؟

نعم يوفر الضمان الاجتماعي الحصول على قرض، والذي يتم تقديمه لفئة محددة ويصل إلى حد معين.

متى يسقط طلب الإسكان؟

يمكن أن يسقط طلب الإسكان في خلال سنتين من تاريخ الإلغاء.