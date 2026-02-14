ما هو موعد صرف رواتب العاملين في السعودية بالميلادي والهجري وحقيقة تقديم صرف الرواتب بمناسبة شهر رمضان.. وزارة المالية ت...

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 04:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةما هو موعد صرف رواتب العاملين في السعودية بالميلادي والهجري وحقيقة تقديم صرف الرواتب بمناسبة شهر رمضان.. وزارة المالية تجيب

ما هو موعد صرف رواتب العاملين في السعودية بالميلادي والهجري وحقيقة تقديم صرف الرواتب بمناسبة شهر رمضان.. وزارة المالية تجيب

وزارة المالية قامت بالإعلان عن المواعيد التي فيها سيتم صرف رواتب العاملين بالمملكة العربية السعودية ومن المعلوم أن المعاملات المالية يتم تحديدها بالتاريخ الميلادي منذ فترة طويلة بالمملكة للحد من حدوث المشاكل ولهذا تم تحديد مواعيد ثابتة لصرف رواتب العاملين بالمملكة ولن يتم تغيير هذه المواعيد إلا في حالات معينة مثل الإجازات الرسمية والعطلات في القطاعين العام والخاص وبمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك أصبح الكثير من الأفراد يتساءلون عن مواعيد صرف الرواتب.

مواعيد صرف رواتب العاملين بالمملكة 2026

تكون مواعيد نزول الرواتب كما يلي:

أولا رواتب يناير يوم الأحد الموافق 28، والذي يوافق هجريا السادس عشر من شهر 7 لعام 1447

ثانيا رواتب شهر فبراير يوم الثلاثاء يوم 27، الموافق هجريا يوم 17 من شهر 8 لعام 1447.

ثالثا راتب شهر مارس يوم 27 والذي يوافق هحريا 17 من شهر 9 لعام 1447.

رابعا راتب مايو يوم 27 الموافق هجريا 19 من شهر 11 لعام 1447.

خامسا راتب يونيو يكون يوم الخميس 27 يونيو والموافق هجريا 21 من شهر 12 لعام 1447.

سادسا راتب يوليو يتم صرفه يوم الأحد 28 والموافق هجريا 22 من شهر واحد لعام 1447.

سابعا راتب أغسطس يوم 27 الموافق هجريا 23 من شهر 2 عام 1447.

راتب سبتمبر يوم 26 الموافق هجريا 23 من شهر 3 لعام 1447.

راتب أكتوبر يوم الاحد 27 الموافق هجريا 24 من شهر 4 لعام 1447.

راتب نوفمبر يوم الأربعاء 27 والموافق هجريا 25 من شهر 5 لعام 1447.

وأخيرا راتب ديسمبر يوم الخميس 26 والموافق هجريا 25 من شهر 6 لعام 1447.

حقيقة تقديم مواعيد صرف الرواتب بمناسبة شهر رمضان

من المعروف أن مواعيد صرف رواتب العاملين بالمملكة هي من مواعيد ثابتة، ولكن هناك بعض الأمور التي قد تحدث ويتم بناء عليها تغيير المواعيد ومن ضمنها العطل الرسمية التي قد تصادف يوم 27 فيتم تأخير الصرف ليوم 28 وأحيانا يتم تقديمه يوم 26 من الشهر.

متى ينزل راتب شهر شعبان

يتم صرف رواتب العاملين بالمملكة يوم 27 من كل شهر، وفي شهر شعبان الحالي قد تم صرف الرواتب يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 27 من شهر فبراير 2026، وراتب شهر رمضان سوف يتم صرفه في موعده يوم بتاريخ 27 من شهر مارس 2026، ولا يوجد أي نيه لتقديم مواعيد صرف الرواتب.