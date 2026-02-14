ترامب: اتفاق مع إيران خلال شهر.. وإلا سيكون الوضع “صعبا جدا” بالنسبة لها

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقعه التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال “الشهر القادم”، محذرا من أن طهران ستواجه “وضعا صعبا جدا” إذا لم يتم إبرام صفقة “عادلة وجيدة”.

جاءت تصريحات ترامب ردا على سؤال حول وجود جدول زمني للتوصل إلى اتفاق مع إيران، حيث قال: “أعتقد خلال الشهر القادم، أو ما شابه. ينبغي أن يتم ذلك بسرعة كبيرة”.

وأضاف: “سأتحدث معهم [مع إيران] بقدر ما أريد، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق معهم. وإذا لم نتمكن من ذلك، فسيتعين علينا الانتقال إلى المرحلة الثانية، وستكون المرحلة الثانية قاسية جدا بالنسبة لهم”.

وفي الوقت نفسه، شدد الرئيس الأمريكي على أن “إذا لم يكن الاتفاق الذي سنتوصل إليه عادلا وجيدا، فسيكون الوضع صعباً للغاية بالنسبة لإيران”.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية وعسكرية أمريكية مكثفة، أبرزها الاستعداد لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط، وعقد اجتماعات مع حلفاء واشنطن لبحث الملف النووي الإيراني وسلوك طهران الإقليمي.

المصدر: RT