احتفلت سيدة الأعمال, ونجمة السوشيال ميديا, المعروفة ثريا عبد القادر, بنجاح “بازار”, قامت بتنظيمه مؤخراً بأم درمان, بعد عودتها لأرض الوطن. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد احتفلت سيدة الأعمال, بصورة قامت بنشرها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وظهرت ثريا, في الصورة التي لاقت اعجاب منقطع النظير, مع زوجها وكتبت عليها: (كان يوم مليان محبة شكراً لعدد ٣ الف زائر في اول يوم.. وشكراً لأبو مريم الشال اليوم كامل علي اكتافو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا ثريا عبد القادر تحتفل بنجاح “بازارها” بصورة رومانسية مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.