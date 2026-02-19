مسلسل “إفراج”: عمرو سعد يخرج من السجن بعد جريمة مأساوية

دبي - فريق التحرير: شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “إفراج”، بطولة عمرو سعد، عددًا من الأحداث المشوّقة، بدأت بخروج عباس الريّس من السجن بعد أن قضى ١٢ عامًا عقوبةً لقتله زوجته وابنتَيه. ويعود إلى الحارة وسط مشاعر متضاربة، يغلّفها رفض ابنه وأهالي الحارة له.

ويستقبله في الحارة ابن عمه المعلم شداد (حاتم صلاح)، حيث يواجه عباس نظرات الأهالي ومواقفهم الرافضة لبقائه بينهم، ليقرّر بعدها البحث عن شقيقه عوف الهارب، أملاً في العثور على إجابات تتعلّق بجريمة القتل.

كما يعود عباس إلى شقته القديمة التي كان يعيش فيها مع زوجته (ناهد السباعي) وأولاده، محاولًا استعادة علاقته بابنه الصغير. وتنتهي الحلقة بمحاولة الابن الهروب من المنزل، قبل أن يسقط من شباك الغرفة في مشهد صادم.

يُعرض مسلسل “إفراج” ضمن موسم رمضان ٢٠٢٦، ويشارك في بطولته إلى جانب عمرو سعد كل من: تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، بسنت شوقي، وآخرون. العمل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصبّاح، وإخراج أحمد خالد موسى.

يُعرض المسلسل على قناة MBC مصر الساعة ٧ مساءً بتوقيت القاهرة، ويُعاد على قناة MBC Masr الساعة ١٠ مساءً، وعلى قناة MBC1 الساعة ١١ مساءً، كما يُعرض الساعة ١٢ ظهرًا على قناة MBC مصر دراما، إضافة إلى توفره عبر منصة “شاهد”.