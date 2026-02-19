ظهور بعد غياب، مشاركة عبلة كامل في اعلان رمضاني تشعل التراند

دبي - فريق التحرير: تصدّر اسم الفنانة القديرة عبلة كامل مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في إعلان رمضاني جديد لصالح شركة اتصالات، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة عودة غير متوقعة إلى الشاشة بعد سنوات طويلة من الغياب.

وجاء هذا الظهور الأول لها منذ ابتعادها عن الأضواء ليثير موجة واسعة من التفاعل بين الجمهور، الذي عبّر عن اشتياقه الكبير للفنانة التي لطالما ارتبط اسمها بالأعمال العائلية ذات الطابع الإنساني. كما لفت الإعلان الأنظار إلى ظهورها برفقة كلٍّ من الفنانتَين ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي، في مشاهد جمعت بين أكثر من جيل من نجمات الدراما المصرية.

وسرعان ما تداول روّاد مواقع التواصل لقطات من الإعلان، بالتوازي مع نشر صور قديمة لعبلة كامل من أعمالها السابقة إلى جانب صورتها الحالية، في مقارنات عفوية عكست مرور الزمن، دون أن تُغيّب ملامحها البسيطة التي أحبّها الجمهور.

ويأتي هذا الإعلان لشركة الاتصالات ضمن سلسلة حملات رمضانية تطلقها العلامات التجارية سنويًا، والتي تعتمد بشكل متزايد على نجوم الصف الأول لتعزيز رسائلها الاجتماعية والإنسانية خلال الشهر الفضيل.

ولم يحتج اسم عبلة كامل إلى حملة دعائية ضخمة كي يتصدّر المشهد، إذ سرعان ما تحوّل ظهورها القصير إلى حديث الجمهور والمنصات الرقمية، في دليل جديد على مكانتها الراسخة في ذاكرة المشاهد العربي، وقدرتها الدائمة على خطف الاهتمام بمجرد إطلالة واحدة.