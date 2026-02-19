شكرا لقرائتكم خبر "كاسبرسكي" توقع اتفاقية تعاون مع جامعة القصيم لتطوير مهارات الأمن السيبراني والتعليم الأكاديمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت شركة كاسبرسكي اتفاقية تعاون مع جامعة القصيم، للتعاون في تعزيز تعليم الأمن السيبراني والتدريب المهني للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث يرتكز الاتفاق على التطوير والتنفيذ المشتركين لمبادرات تعليمية وعلمية تهدف إلى تطوير التعليم الأساسي والمهني في مجال الأمن السيبراني، وكجزء من هذا التعاون، ستتمكن جامعة القصيم من استخدام المواد التعليمية والمعلوماتية والبرمجيات الخاصة بشركة كاسبرسكي، بالإضافة إلى منتجات برمجية مختارة، ضمن برامجها التدريبية وأنشطتها الأكاديمية.

وتهدف هذه الشراكة إلى إنشاء بيئة تعليمية محفزة تسهم في تكوين وتطوير مجموعة واسعة من الكفاءات المتعلقة بالأمن السيبراني لدى الطلاب، من خلال دعم تنمية المواهب وتيسير تبادل المعرفة عبر برامج متخصصة وورش عمل وتدريب مهنيين مؤهلين تأهيلًا عاليًا لتلبية احتياجات سوق العمل في مجال الأمن السيبراني.

وتشمل مجالات التعاون الرئيسية رفع تعزيز الوعي بقضايا الأمن السيبراني بين طلبة الجامعة ومنسوبيها، ودعم الشباب الموهوبين في دراسة التقنيات والبرمجيات، وتطوير مواد تعليمية متخصصة ودمجها في البرامج الأكاديمية، وتوفير تدريب متقدم لأساتذة الجامعة، وتعزيز التفاعل المهني بين المتخصصين في هذا المجال.

من جهته، قال محمد هاشم، المدير العام لشركة كاسبرسكي في المملكة العربية السعودية والبحرين: "إن بناء قدرات قوية في مجال الأمن السيبراني يبدأ بالتعليم، ومن خلال تعاوننا مع جامعة القصيم، نهدف إلى دعم تطوير المهارات والمعارف العملية التي تُسهم في إعداد الطلاب والمعلمين لمواجهة التحديات المتغيرة في مجال الأمن السيبراني. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتبادل المعرفة وبناء القدرات في المملكة على مدى الطويل".