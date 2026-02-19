شكرا لقرائتكم خبر "كاسبرسكي" توقع اتفاقية تعاون مع جامعة القصيم لتطوير مهارات الأمن السيبراني والتعليم الأكاديمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف هذه الشراكة إلى إنشاء بيئة تعليمية محفزة تسهم في تكوين وتطوير مجموعة واسعة من الكفاءات المتعلقة بالأمن السيبراني لدى الطلاب، من خلال دعم تنمية المواهب وتيسير تبادل المعرفة عبر برامج متخصصة وورش عمل وتدريب مهنيين مؤهلين تأهيلًا عاليًا لتلبية احتياجات سوق العمل في مجال الأمن السيبراني.
وتشمل مجالات التعاون الرئيسية رفع تعزيز الوعي بقضايا الأمن السيبراني بين طلبة الجامعة ومنسوبيها، ودعم الشباب الموهوبين في دراسة التقنيات والبرمجيات، وتطوير مواد تعليمية متخصصة ودمجها في البرامج الأكاديمية، وتوفير تدريب متقدم لأساتذة الجامعة، وتعزيز التفاعل المهني بين المتخصصين في هذا المجال.
من جهته، قال محمد هاشم، المدير العام لشركة كاسبرسكي في المملكة العربية السعودية والبحرين: "إن بناء قدرات قوية في مجال الأمن السيبراني يبدأ بالتعليم، ومن خلال تعاوننا مع جامعة القصيم، نهدف إلى دعم تطوير المهارات والمعارف العملية التي تُسهم في إعداد الطلاب والمعلمين لمواجهة التحديات المتغيرة في مجال الأمن السيبراني. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتبادل المعرفة وبناء القدرات في المملكة على مدى الطويل".
كانت هذه تفاصيل خبر "كاسبرسكي" توقع اتفاقية تعاون مع جامعة القصيم لتطوير مهارات الأمن السيبراني والتعليم الأكاديمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.