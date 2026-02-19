شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مدعوماً بالطلب على الملاذات الآمنة رغم صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صعود الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، حيث تلقى المعدن النفيس دعماً من الطلب على الملاذات الآمنة.

يأتي ذلك بعد أن أجرى المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات نووية مع إيران في جنيف يوم الثلاثاء. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المناقشات بأنها “بنّاءة”، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، مضيفًا أنها أسفرت عن اتفاق عام حول المبادئ التوجيهية.

لكن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قال إن طهران فشلت في معالجة المطالب الأميركية الجوهرية.

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “من بعض النواحي سارت الأمور بشكل جيد، واتفقوا على الاجتماع لاحقًا، لكن من نواحٍ أخرى من الواضح جدًا أن الرئيس وضع خطوطًا حمراء لم يكن الإيرانيون مستعدين بعد للاعتراف بها أو العمل على معالجتها”.

وأشار إلى أن ترامب يحتفظ بحق استخدام القوة إذا فشلت الدبلوماسية في وقف البرنامج النووي الإيراني، قائلًا: “لدينا جيش قوي للغاية — وقد أظهر الرئيس استعدادًا لاستخدامه”.

وذكرت مصادر لموقع أكسيوس أن أي حملة عسكرية أميركية ضد إيران قد تكون واسعة النطاق، وتمتد لأسابيع، وقد تبدو أقرب إلى حرب شاملة منها إلى عملية محدودة.

من ناحية أخرى، كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يناير انقساماً بين المسؤولين بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، حيث أشاروا إلى أن خفضاً إضافياً قد يتم تعليقه في الوقت الراهن، على أن يُستأنف لاحقاً خلال العام إذا سمح مسار التضخم بذلك.

ورغم أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة للبنك المركزي دون تغيير حظي بتأييد واسع نسبياً، فإن الطريق إلى الأمام بدا أقل وضوحاً، مع تباين آراء الأعضاء بين إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم أو دعم سوق العمل، وفقاً للمحضر الصادر الأربعاء لاجتماع 27-28 يناير.

وجاء في ملخص الاجتماع: «عند النظر في آفاق السياسة النقدية، علّق عدد من المشاركين بأن مزيداً من التخفيضات في النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون مرجحاً إذا تراجع التضخم بما يتماشى مع توقعاتهم».

غير أن المشاركين اختلفوا بشأن الاتجاه المناسب للسياسة، حيث دار نقاش حول ما إذا كان ينبغي التركيز بشكل أكبر على كبح التضخم أو على دعم سوق العمل.

وأظهر محضر الاجتماع: «أشار بعض المشاركين إلى أنه من المرجح أن يكون من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لبعض الوقت، بينما تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، ورأى عدد منهم أن مزيداً من التيسير النقدي قد لا يكون مبرراً حتى تظهر مؤشرات واضحة على أن مسار تراجع التضخم عاد بقوة إلى الاتجاه الصحيح».

كما ناقش بعض المسؤولين احتمال إعادة رفع الفائدة، ودعوا إلى أن يعكس البيان الصادر عقب الاجتماع «وصفاً مزدوج الاتجاه لقرارات اللجنة المستقبلية بشأن أسعار الفائدة».

وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 5003.3 دولار للأوقية.