إطلاق مدفع الإفطار لأول مرة في متحف زايد الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

شهد متحف زايد الوطني إطلاق مدفع الإفطار الرمضاني لأول مرة في خطوة تعكس حرصه على إحياء الموروث الإماراتي الأصيل، وتعزيز حضوره ضمن الفعاليات المجتمعية التي يحتضنها خلال شهر رمضان المبارك.

وجرى إطلاق المدفع في حديقة المسار عند المدخل الرئيسي للمتحف، وسط أجواء روحانية مميزة وحضور لافت من الزوار الذين توافدوا لمتابعة لحظة الغروب وانتظار صوت المدفع الذي أعلن حلول موعد الإفطار في مشهد يجسد قيم التلاحم والتآخي التي تميز المجتمع الإماراتي.

ويأتي استضافة متحف زايد الوطني مدفع الإفطار للمرة الأولى، بالتعاون مع وزارة الدفاع - قيادة الوحدات المساندة انسجاماً مع رسالته في تعزيز الوعي بالتراث الإماراتي، وإتاحة تجارب ثقافية حية تمكّن أفراد المجتمع من التفاعل مع التقاليد الإماراتية في أجواء تعكس روحانية الشهر الفضيل.

ويمنح احتضان المتحف لمدفع الإفطار بعداً ثقافياً خاصاً، إذ يلتقي عبق التاريخ بروح الحاضر في مساحة تحتفي بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه التي أرست دعائم الهوية الوطنية.

ويبث إطلاق المدفع يومياً عبر شبكة أبوظبي للإعلام في تقليد رمضاني أصيل ومتجدد يعزز مكانة المتحف منارة ثقافية نابضة بالحياة.