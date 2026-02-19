شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر السعودية للأسماك تتراجع إلى 25.35 مليون ريال بالعام 2025 لانخفاض المصاريف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في جلسات التداول الأخيرة، انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد وغاص دون 67,000 دولار بعد أن أشار آخر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يناير إلى موقف أكثر تشددًا تجاه أسعار الفائدة والتضخم. أثار هذا الحركة موجات صدمة في سوق الأسهم وسوق العملات المشفرة مع إعادة المتداولين تقييم توقعات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الأصول المبنية على المخاطر مثل البيتكوين. يعكس الانخفاض حذرًا متزايدًا لدى المستثمرين وسط عدم اليقين حول أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية الأوسع.

وبالنسبة للعديد من المستثمرين والمحللين في مجتمعات أبحاث الأسهم، يبرز الحدث كيف تستمر قرارات السياسة الاقتصادية الكلية في التأثير على الأصول الرقمية مثل البيتكوين رغم عمل هذه الأسواق بشكل مستقل عن الأنظمة المالية التقليدية.

ما حدث لسعر البيتكوين

كان قيمة البيتكوين تتداول فوق 68,000 دولار سابقًا لكنها انزلقت دون مستويات الدعم الرئيسية، متداولة حول 66,000–67,000 دولار مع هضم الأسواق لمحضر الاحتياطي الفيدرالي. يمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا من الارتفاعات السابقة في وقت سابق من العام عندما تداول البيتكوين قرب مستويات أعلى بكثير.

وكشف المحضر أن الاحتياطي الفيدرالي حافظ على أسعار الفائدة عند 3.50 إلى 3.75 في المئة، لكن صانعي السياسات أعربوا عن مخاوف من بقاء التضخم مرتفعًا وألمحوا إلى أن رفع أسعار الفائدة مستقبلًا قد يكون ضروريًا إذا لم تهدأ ضغوط الأسعار. فاجأ هذا النبرة العديد من مشاركي السوق الذين كانوا يأملون في إشارات أوضح نحو خفض أسعار الفائدة.

وتميل أسعار الفائدة الأعلى إلى جعل الأصول الأكثر مخاطرة أقل جاذبية لأن المستثمرين يمكنهم كسب المزيد من الخيارات الأكثر أمانًا مثل السندات وعوائد الخزانة. يُنظر إلى البيتكوين غالبًا كأصل مضارب ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بمشاعر السوق الأوسع، لذا عندما ترتفع أسعار الفائدة أو يُتوقع ارتفاعها، يتأثر سعر البيتكوين عادةً سلبًا.

أهمية محضر الاحتياطي الفيدرالي لمستثمري البيتكوين

يوفر محضر الاحتياطي الفيدرالي رؤى هامة حول كيفية رؤية مسؤولي البنك المركزي للاقتصاد واستراتيجية السياسة النقدية. يدرس المستثمرون هذه المحاضر لقياس التحركات المستقبلية في أسعار الفائدة لأن التغييرات في الأسعار تؤثر على السيولة وشهية المخاطر عبر الأسواق.

وعندما يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى تحيز متشدد – أي أن صانعي السياسات جاهزون للحفاظ على أسعار فائدة أعلى لفترة أطول – يقلل المستثمرون تعرضهم للأصول المضاربة ويحولون رؤوس الأموال نحو الاستثمارات الأكثر أمانًا. يعكس انخفاض البيتكوين دون 67,000 دولار هذا التحول في المشاعر.

ويرد المتداولون قصيري الأجل والمستثمرون المؤسسيون بسرعة على مثل هذه الإشارات ببيع المراكز أو التحوط من المخاطر، مما يعزز من تقلبات الأسعار أكثر. بالنسبة لأصل مشفر لا يدفع أرباحًا أو فوائد، تجعل أسعار الفائدة الأعلى فئات الأصول الأخرى تبدو أكثر جاذبية مقارنة.

تأثير على مشاعر سوق العملات المشفرة

أثر انخفاض البيتكوين أيضًا على المشاعر في سوق العملات المشفرة الأوسع. شهدت أصول رقمية رئيسية أخرى مثل الإيثر والريبل انخفاضات خلال الفترة نفسها مع سحب المستثمرين من الأصول المعرضة للمخاطر.

وبما أن البيتكوين هو أكبر عملة مشفرة وأكثرها متابعة، فإن سعره غالبًا ما يعمل كمؤشر رئيسي للاتجاهات المشفرة الأوسع. عندما يفقد البيتكوين أرضًا، تتبع العملات الأخرى عادةً. جزء من ذلك يعود إلى سبب دفع المتداولين انتباهًا دقيقًا لردود فعل سعر البيتكوين بعد الأحداث الاقتصادية الرئيسية مثل إعلانات الاحتياطي الفيدرالي.

وقد أظهرت مؤشرات شهية المخاطرة– التي يقيسها محللو السوق غالبًا – ارتفاع مستويات "الخوف"، مشيرة إلى أن المتداولين أصبحوا أكثر تحفظًا تجاه المخاطر ردًا على عدم اليقين الاقتصادي الكلي.

فرص للمستثمرين طويلي الأجل

رغم الانخفاض، يرى بعض حاملي البيتكوين طويلي الأجل هذا الغوص كفرصة شراء، خاصة إذا آمنوا بآفاق البيتكوين طويلة الأمد كمتجر قيمة رقمي أو تحوط ضد التضخم.

وقد يستمر الحاملون الكبار والكيانات الشركات التي تتراكم البيتكوين على مر الزمن في الشراء أثناء الغوصات لتوسط تكلفة الدخول وتعزيز المراكز طويلة الأمد.

مؤشرات فنية وسوقية

تظهر المؤشرات الفنية أن سعر البيتكوين وصل إلى ظروف مباعة زيادة مع انخفاض مؤشرات القوة النسبية إلى مستويات أقل قبل الاستقرار. هذا يعني أن زخم البيع القوي دفع الأسعار نحو الأسفل لكن ضغط الشراء المنخفض قد يخلق أرضية لمحاولات الارتداد المستقبلية.

ويراقب المتداولون غالبًا مناطق الدعم حول 66,000 دولار ومناطق المقاومة قرب 68,000 دولار لقياس اتجاه الحركة المستقبلي. كسر دون هذه المستويات الحرجة قد يعني خسائر إضافية أو بداية مرحلة تصحيح أعمق.

كما ارتفعت أحجام التداول أيضًا أثناء البيع، مشيرة إلى مشاركة عالية من المتداولين من الجانبين مع تقلب سعر البيتكوين.

توقعات قصيرة وطويلة الأجل

قد يستمر البيتكوين على المدى القصير في تجربة تقلبات عالية مع تفسير الأسواق للبيانات الاقتصادية الكلية المتطورة والإصدارات الاقتصادية القادمة بما في ذلك تقارير التضخم وأرقام التوظيف. ستؤثر هذه النقاط البيانية على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.

فيما يرى العديد من المحللين سعر البيتكوين على المدى الطويل متأثرًا بمزيج معقد من الأساسيات وديناميكيات العرض والطلب واتجاهات تبني المستثمرين والتطورات التنظيمية. تلعب دورًا رئيسيًا أيضًا أحداث مثل دورات سوق الأسهم والاتجاهات في تبني الأصول الرقمية عبر محافظ المؤسسات.

بينما يراه البعض تحوطًا ضد التضخم أو ضعف العملات الورقية، يجادل آخرون بأن تقلباته قد تحد من التبني الرئيسي الواسع حتى تظهر أطر تنظيمية أوضح.