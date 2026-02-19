تكنولوجيا: سامسونج تتخذ إجراءات لمنع تسريبات سلسلة هواتف جالاكسي إس 27

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ربما تكون الهواتف الذكية من سامسونج من بين أكثر المنتجات التي تتعرض للتسريبات في العالم. وتفيد التقارير أن الشركة تتخذ تدابير لمنع الجمهور من الحصول على تفاصيل حول ميزات وتصميم هاتف Galaxy الرائد القادم قبل ستة أشهر من إطلاقه – في الوقت المناسب تماماً لموسم تسريبات Galaxy S27.

بحلول صيف عام 2025، أصبح من الواضح جداً ما هي التحسينات التي تخبئها سامسونج لكاميرات Galaxy S26 Ultra – وما لم تفعله. أثبتت كل التفاصيل التي تم الكشف عنها حتى تلك اللحظة، إلى جانب التسريبات التي ظهرت قبل أيام قليلة، دقتها، حتى لو ظهرت بعض التفاصيل الفردية لاحقاً. بالنسبة للغرباء، قد لا يكون من الواضح دائماً كيف يعرف المسربون مثل “Ice Universe” غالباً قبل أشهر من الإطلاق ما تخطط له سامسونج سراً للجيل القادم من هواتف Galaxy الرائدة. ومع ذلك، ووفقاً لصحيفة Korea Herald، تعمل سامسونج الآن على القضاء على التسريبات الداخلية.

ويفيد التقرير أن سامسونج قدمت وضع دردشة آمن جديد في نظام الاتصالات الداخلي الخاص بها، والذي يبدو أنه يشمل أيضاً الشركات التابعة. بمجرد تمكين هذا الوضع، لا يمكن للموظفين نسخ محادثاتهم أو إعادة توجيهها أو حفظها أو أخذ لقطات شاشة لها. تهدف هذه التدابير إلى منع المذكرات الداخلية للإدارة والمستندات المماثلة من الوصول إلى منصات مجهولة، حيث يمكن أن يتلقفها المسربون ووسائل الإعلام.

سنتمكن من مراقبة مدى فعالية هذا الإجراء خلال الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن تتكثف التسريبات المتعلقة بهاتف Galaxy S27. ظهرت بالفعل معلومات مبكرة حول خليفة Galaxy S26 قبل أسابيع، على سبيل المثال فيما يتعلق بترقيات الكاميرا لطراز Ultra. ومن المفارقات أن التفاصيل المتعلقة بوضع الدردشة الآمن هذا قد جاءت من تسريب. لم تصدر سامسونج بعد بياناً رسمياً حول هذا الأمر. وربما يكون من المستحيل منع التسريبات تماماً، خاصة وأن الكثير من المعلومات تأتي من الموردين أو تجار التجزئة. علاوة على ذلك، لا يزال من الممكن تصوير المحادثات الداخلية باستخدام كاميرا هاتف آخر.

