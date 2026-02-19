والي الخرطوم يوجه بمنع الإفطارات الجماعية خلال رمضان بوحدات الولاية المختلفة

أعلن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة منع الإفطارات الجماعية خلال رمضان بوحدات الولاية المختلفة وقال يجب أن تذهب كل الجهود لدعم الأسر المتعففة والشهداء وموائد الرحمن بالمستشفيات .

جاء ذلك في إجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة اليوم والذي وقف علي الترتيبات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي الجديد يوم الاحد المقبل الثاني والعشرين من فبراير الجاري.

حيث أوضح د. قريب الله محمد احمد المدير العام الوزير المكلف لوزارة التربية التعليم أن هذه البداية تأتي متسقة مع موجهات التقويم الدراسي على مستوى البلاد حيث تقرر توحيد بداية الدراسة في كل السودان اعتبارا من العام الدراسي المقبل والذي سيبدأ في سبتمبر القادم وتطرق الي التحضيرات التي تمت بتعيين عدد ( 3 ) الف معلم ومعلمة بالإضافة الي توفير الكتاب المدرسي وصيانة المدارس والتي تقوم بها لجنة التعليم باللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم .

ووقف الإجتماع على تقارير المياه والكهرباء حيث بشرت إدارة الكهرباء بأن شهر رمضان سيشهد استقرارا في التيار مع استمرار جهود توفير المحولات بأسبقية للمناطق المأهولة بالسكان والمرافق الخدمية .

فيما وجه الإجتماع هيئة المياه بمضاعفة الجهد لمعالجة مشكلات العطش في بعض المناطق بشرق النيل والتي توجد بها مشاكل في مصادر المياه .

وقرر الإجتماع تنظيم فعاليات ثقافية ورياضية وعروض مختلفة بخور أبو عنجة بأمدرمان ايذانا بخلو الخور من المخالفات وتراكم المهددات البيئية والصحية.

سونا