صحة الخرطوم تدشن الخطة الاستراتيجية الخمسية والخطة السنوية

دشنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم يوم الاربعاء الخطة الاستراتيجية الخمسية (النصف الأول من الخطة الاستراتيجية العشرية) إلى جانب الخطة السنوية، وذلك بحضور الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم الوزير المكلف فتح الرحمن محمد الأمين، و د. محمد إبراهيم مدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، ومديرو الإدارات العامة والإدارات التابعة للمدير العام ومدراء التخطيط بالإدارات المختلفة. وأكد الدكتور فتح الرحمن سعادته بمخرجات عمل التخطيط، مشيداً بالأداء المهني المتميز لإدارة التخطيط، واصفاً إياها بالإدارة الفاعلة التي تعمل بكفاءة عالية حتى في ظل التحديات الراهنة وفترة الحرب، مثمناً دور جميع الإدارات ومساهماتها في إنجاح عملية التخطيط، مقدماً الشكر لإدارة التخطيط على دورها البارز وأدائها المتميز، مؤكداً أنها تمثل الوجه المشرق للوزارة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

