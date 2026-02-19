هجوم سيبراني يضرب أنظمة الحجز ألمانيا

تعرضت شركة السكك الحديدية الألمانية، دويتشه بان، لهجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ما أدى إلى تعطّل خدمات الحجز والاستعلام عبر التطبيق والموقع الإلكتروني، وأكدت الشركة أن الهجوم جاء على شكل موجات متتابعة منذ ظهر الثلاثاء، متسببًا في ظهور رسائل خطأ للمستخدمين، وتعذر إتمام عمليات شراء التذاكر أو الاطلاع على بيانات الرحلات.

وأوضحت أن الهجوم من نوع (DDoS)، أي حجب الخدمة الموزع، حيث تُغرق خوادم الشركة بطلبات كثيفة صادرة عن أجهزة مخترقة، بهدف تعطيلها دون اختراقها فعليًا، وشدد متحدث باسم المجموعة على أن آليات الحماية تدخلت لاحتواء الهجوم، مؤكدًا عدم سرقة بيانات العملاء.

ورغم عودة الأنظمة للعمل مؤقتًا بعد ظهر الأربعاء، لم تستبعد الشركة تجدد الهجمات، مشيرةً إلى أن طبيعتها المتكررة أطالت زمن التعافي، ويرجّح خبراء أن مثل هذه الهجمات قد ترتبط بمحاولات ابتزاز أو ضغوط سياسية تستهدف مؤسسات حيوية.