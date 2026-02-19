هجوم سيبراني يضرب أنظمة الحجز ألمانيا

وأوضحت أن الهجوم من نوع (DDoS)، أي حجب الخدمة الموزع، حيث تُغرق خوادم الشركة بطلبات كثيفة صادرة عن أجهزة مخترقة، بهدف تعطيلها دون اختراقها فعليًا، وشدد متحدث باسم المجموعة على أن آليات الحماية تدخلت لاحتواء الهجوم، مؤكدًا عدم سرقة بيانات العملاء.
ورغم عودة الأنظمة للعمل مؤقتًا بعد ظهر الأربعاء، لم تستبعد الشركة تجدد الهجمات، مشيرةً إلى أن طبيعتها المتكررة أطالت زمن التعافي، ويرجّح خبراء أن مثل هذه الهجمات قد ترتبط بمحاولات ابتزاز أو ضغوط سياسية تستهدف مؤسسات حيوية.
