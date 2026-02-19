تقدم أمريكي حذر.. وموسكو تتمسك بتفاهمات ألاسكا

أختُتمت الأربعاء في جنيف الجولة الثالثة من المفاوضات الثلاثية التي جمعت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، من دون تحقيق اختراقات في القضايا الجوهرية العالقة، رغم حديث الوسيط الأمريكي عن تقدم ملموس مقارنة بالجولتين السابقتين اللتين استضافتهما أبوظبي.

الجولة الجديدة، التي تأتي في إطار مساعٍ دبلوماسية لوقف الحرب التي تدخل عامها الخامس الأسبوع المقبل، عكست تباينًا واضحًا في التقييمات، ففي حين أبدى المبعوث الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، تفاؤلاً عقب اليوم الأول من الاجتماعات، مؤكدًا إحراز تقدم مهم والعمل على بلورة تسوية، بدا الموقف الروسي أكثر تحفظًا، وأكد رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أن المحادثات كانت صعبة للغاية، لكنها جدية وعملية، مشيرًا إلى الاتفاق على مواصلة الحوار من دون تحديد موعد لجولة جديدة.

واستمرت الجلسة الأولى نحو ست ساعات، ووصفتها مصادر روسية بأنها متوترة للغاية، بينما اقتصرت جلسة اليوم الثاني على قرابة ساعتين فقط، أعقبها مغادرة الوفد الروسي إلى المطار من دون توقيع أي وثائق رسمية، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي.

على الجانب الأوكراني، قال كبير المفاوضين، رستم عمروف، إن هناك تقدمًا، لكنه شدد على أن العملية معقدة وتتطلب وقتًا وتنسيقًا، موضحًا أن الهدف التالي يتمثل في التوصل إلى تفاهمات قابلة للعرض على قيادتي البلدين، بدوره أقر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن المواقف لا تزال متباينة بشأن قضايا محورية، بينها مصير الأراضي في شرق البلاد ومستقبل محطة زابوريجيا النووية، متهمًا موسكو بمحاولة إطالة أمد التفاوض.

وتوزعت المباحثات بين مسارين؛ سياسي وعسكري، وفي الشق العسكري، أعلن زيلينسكي التوصل إلى اتفاق حول الغالبية العظمى من النقاط المتعلقة بآلية وقف إطلاق النار ومراقبته، مشيرًا إلى دور أمريكي محتمل في الإشراف، لكنه أكد أن الهدنة تبقى رهنًا بإرادة سياسية غير متوافرة حتى الآن.

في المقابل، شددت موسكو عبر المتحدثة باسم خارجيتها، ماريا زاخاروفا، على أن الوفد الروسي يتحرك ضمن تفاهمات قمة ألاسكا التي جمعت الرئيسين، فلاديمير بوتين، ودونالد ترمب، في أغسطس الماضي، معتبرة تلك التفاهمات أساسًا لا يمكن التنازل عنه، خصوصًا فيما يتعلق بشرط الانسحاب الأوكراني الكامل من دونباس.

ووصل وفد بريطاني برئاسة مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، كير ستارمر، جوناثان باول، للاطلاع على نتائج الجولة، في مؤشر إلى سعي أوروبي لتعزيز حضوره في مسار التفاوض، وهو ما شدد عليه زيلينسكي باعتباره ضروريًا لضمان صمود أي اتفاق مستقبلي.