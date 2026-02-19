56 مريضاً ومرافقاً يغادرون غزة عبر معبر رفح في أول أيام رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

غادر 56 مريضاً ومرافقاً قطاع غزة، أمس، عبر معبر رفح البري في أول أيام شهر رمضان المبارك، ضمن دفعة جديدة من المرضى والحالات الإنسانية في إطار الجهود المتواصلة لتأمين العلاج للفلسطينيين خارج القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: إن عملية السفر انطلقت من مستشفى المواصي الميداني التابع لها في غزة، موضحة أن الدفعة شملت 21 مريضاً و35 مرافعاً.

وأضافت الجمعية أن طواقمها تولت نقل المرضى بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لها، مع توفير المتابعة والرعاية الطبية اللازمة حتى استكمال إجراءات السفر عبر المعبر. وأشارت إلى أنه منذ إعادة فتح معبر رفح غادر القطاع نحو 260 مريضاً من أصل أكثر من 18500 مريض بحاجة إلى الاجلاء الطبي.