تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق أكثر من ستة أجهزة جديدة قبل أول حدث لها في 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكّدت أبل في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع بعض التفاصيل الأولية حول أول حدث إطلاق لها في عام 2026، والذي أطلقت عليه اسم “Special Apple Experience”.

ورغم ذلك، لم يظهر الحدث حتى الآن على صفحة الأخبار أو الموقع الرسمي للشركة، بينما أشار عدد من المصادر، من بينهم مارك غورمان، إلى انطلاقه في 4 مارس عند الساعة 14:00 بتوقيت UTC في نيويورك.

في البداية، توقعت التقارير الكشف عن أكثر من ستة أجهزة جديدة، من بينها Studio Display 2، وأجهزة آيباد جديدة، إلى جانب نسخ محدّثة من MacBook Pro مقاس 14 و16 بوصة. إلا أن مستجدات لاحقة غيّرت الصورة؛ إذ رجّح كلٌّ من غورمان وجون غروبر أن يكون الحدث أقل صخبًا واتساعًا مما كان متوقعًا.

وبدلًا من مؤتمر تقليدي ضخم، يُتوقّع أن تعلن أبل عن منتجاتها الجديدة عبر بيانات صحفية متتالية تمتد بين 2 و4 مارس. بعد ذلك، سيُخصَّص حدث “Special Apple Experience” لإتاحة تجربة الأجهزة الجديدة لوسائل إعلام مختارة قبل طرحها رسميًا في الأسواق.

ووفقًا للتقارير، قد تبدأ الإعلانات في 2 مارس مع الكشف عن iPhone 17e ليحل محل iPhone 16e. وفي اليوم التالي، قد تعلن الشركة عن أجهزة آيباد جديدة، على أن تتوزع إصدارات MacBook على أيام منفصلة كذلك.

وفي سياق متصل، أشار المسرّب Instant Digital عبر منصة Weibo إلى أن ألوان الإعلان التشويقي تعكس خيارات الألوان المتوقعة لجهاز MacBook الاقتصادي المرتقب.

وبناءً على ذلك، قد يظهر أول MacBook مزوّد بشريحة من سلسلة Apple A بألوان الأصفر والأخضر والأزرق، لتمييزه عن فئتي MacBook Air وMacBook Pro.

