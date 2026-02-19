الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 19-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-19 02:03AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج بانخفاضه الأخير مستوى الدعم 1.3510، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

