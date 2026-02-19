تحديث توقع سعر الفضة اليوم 19-02-2026

نجح سعر المؤشر بتجديد محاولاته الصاعدة ليبتعد بذلك عن الدعم المستقر عند 96.85 لنلاحظ اندفاعه حاليا فوق العائق المتمثل بمستوى 97.45 وتسجيله لمكاسب إضافية باستقراره قرب 97.65.

اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي سيسهل مهمة انجذاب التداولات قريبا نحو مستوى 66.8% فيبوناتشي المستقر عند 97.85 والذي سيشكل مفتاح تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة, لذلك نؤكد على أهمية مراقبة تصرف السعر بعد مواجهته لهذا الحاجز.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.35 و 97.85

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع