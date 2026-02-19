سعر سهم سيتي جروب (C) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 19-02-2026

مدد سعر سهم سيتي جروب CITIGROUP, INC (C) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم في وقت سابق لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليحاول السهم بارتفاعه الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويساعده في ذلك بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مفرطة مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 110.50$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 124.20$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد