خطوة تاريخية للفنان اللبناني: الأمن العام يفرض آلية رسمية لاستقدام النجوم العرب والأجانب

دبي - فريق التحرير: في خطوة لافتة تُنصف الفنان اللبناني، ​أصدر مكتب شؤون الإعلام اللبناني، بياناً موجهاً إلى جميع مستقدمي الفنانين العرب والأجانب، من أفراد وشركات، شدّد فيه على ضرورة الالتزام بمجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية الإلزامية وذلك استناداً إلى قانون تنظيم المهن الفنية (القانون رقم ٥٦/٢٠٠٨) والمراسيم التعديلية ذات الصلة.

يأتي هذا القرار في إطار الحرص على تطبيق القوانين النافذة وضمان حقوق صندوق التعاضد الموحد للفنانين.

و​أوضح البيان أنه يتوجب على الشركات والأفراد التقيد بالخطوات التالية، محذراً من أن أي مخالفة ستؤدي إلى رد الطلبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أبرزها:

-تأشير العقود مسبقاً: حيث يجب إبراز العقد الأصلي الموقع مع الفنان لدى إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين للحصول على التأشيرة الرسمية قبل البدء بأي معاملة أخرى.

-تسديد الرسوم المالية: الالتزام بدفع رسم مالي قدره قيمته عشرة في المئةمن قيمة العقد لدى وزارة المالية لصالح الصندوق، والحصول على إيصال رسمي بذلك.

-المستندات المطلوبة (الفيزا): عند تقديم طلبات سمات الدخول لدى دوائر الأمن العام، يجب إرفاق

​-نسخة عن العقد الممهور بختم صندوق التعاضد.

​-نسخة عن إيصال تسديد رسم العشرة في المئة الصادر عن وزارة المالية.

​كنا شدد مكتب شؤون الإعلام على أن الالتزام بهذه الآلية هو شرط أساسي لضمان حسن سير المعاملات القانونية وحماية القطاع الفني وصناديقه الضامنة.