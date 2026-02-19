شكرا لقرائتكم خبر جدة التاريخية: سحر المكان وروحانية الزمان تستقطب الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تُطلق جدة التاريخية، المُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، فعاليات "ليالي جدة التاريخية" بتنظيم شركة بنش مارك، تزامنًا مع غرة شهر رمضان المبارك 1447هـ. تهدف هذه الفعاليات إلى إحياء الإرث الثقافي وتعزيز التجربة الروحانية للزوار، في أجواء رمضانية تعكس أصالة المكان وعمق الإرث الثقافي للمنطقة.

تتضمن الفعاليات برامج ثقافية وعروضًا تراثية تسلط الضوء على التقاليد الرمضانية، إلى جانب جولات تعريفية في البيوت والمتاحف التاريخية. تفتح جدة التاريخية أبوابها يوميًا من الساعة الخامسة مساءً حتى الثانية صباحًا، وسط تنظيم متكامل يشمل الأسواق، والمطاعم، والمساحات، والمواقع التاريخية.

تضم الفعاليات أيضًا عروضًا تراثية حية، وأسواقًا شعبية تحاكي الحياة قبل ثلاثة قرون، بالإضافة إلى ارتداء الزوار للأزياء التقليدية السعودية. تهدف الفعاليات إلى إحياء المنطقة والحفاظ على تراثها المعماري والثقافي، عبر تقديم تجربة رمضانية متكاملة تجمع بين الثقافة والفنون والمأكولات الشعبية والأسواق التقليدية.

تجذب فعاليات منطقة المأكولات الشعبية القديمة وعروض الطبخ الحيّ في المنطقة، الأهالي والزوار، للاستمتاع بمذاق الأصناف المتنوّعة التي تقدّمها البسطات والعربات المُنتشرة على جانبَي أزقة الحيّ القديم وشوارعه، خصوصاً الكبدة والبليلة وأطباق البطاطا التي تحظى باهتمام.

يذكر أن جدة التاريخية تضم بيوتًا أثرية تحولت لمتاحف، مثل بيت نصيف وبيت الشربتلي، ومساجد عريقة كمسجد الشافعي، ومسجد عثمان بن عفان. كما تمتلئ بالحياة في أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي.

تستمر الفعاليات طوال شهر رمضان، وسط تنظيم متكامل يهدف إلى تسهيل حركة الزوار وضمان انسيابية التنقل داخل المنطقة، من خلال توفير مناطق مخصصة للاستراحة، وإتاحة دليل رقمي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بجدة التاريخية، إضافة إلى تخصيص مواقف للزوار وتنظيم الدخول عبر مداخل رئيسة مزودة بإشارات إرشادية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود إحياء المنطقة والحفاظ على تراثها المعماري والثقافي، وتعزيز مكانتها وجهةً سياحيةً وثقافيةً رئيسة خلال الشهر الفضيل.