شكرا لقرائتكم خبر «الطيران المدني» تمنح الرخصة الاقتصادية لشركة «يونيفيرسال» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني منح الرخصة الاقتصادية لشركة «يونيفيرسال ويثر آند أفياشن» العربية المحدودة لتقديم خدمات المناولة الأرضية في صالة الطيران العام (الخاص) بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومن خلال هذه الرخصة ستتمكن الشركة من تقديم خدمات المناولة الأرضية وتشغيل وإدارة صالة الطيران العام (الخاص) في مطار الملك فهد الدولي؛ وذلك بعد أن استوفت الشركة المتطلبات الاقتصادية وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة.

جاء ذلك خلال حفل تدشين الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في المدرج الغربي للفئة الثالثة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعدد من المسؤولين.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تماشيا مع مستهدفات برنامج الطيران؛ الهادفة إلى فتح آفاق استثمارية جديدة في سوق الطيران العام (الخاص)، وتقديم خيارات تشغيلية مرنة تلبي الطلب المتنامي على رحلات الطيران الخاص وخدمات رجال الأعمال؛ بما يعزز تنافسية واستدامة القطاع، حيث تعد شركة يونيفيرسال ويثر آند أفياشن من الشركات الرائدة عالميا في هذا المجال وتقدم خدماتها في أكثر من 30 دولة حول العالم، كما أن الشركة وضعت خطة استثمارية لتقديم خدماتها في مطارات المملكة حيث تشمل هذه الخطة تشغيل وإدارة صالات الطيران العام (الخاص) في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وبموجب هذه الرخصة؛ ستتمكن الشركة من إدارة وتشغيل صالة الطيران العام (الخاص) في مطار الملك فهد الدولي بالدمام؛ مما يسهم في تنمية سوق الطيران العام (الخاص) وتلبية احتياجات القطاعات السياحية والتجارية المتسارعة، مع الالتزام التام بالضوابط البيئية والتقنية المحلية والدولية.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية في الهيئة العامة للطيران المدني عوض بن عطالله السلمي أن منح هذا الترخيص يجسد التزام الهيئة بدعم وتطوير قطاع الطيران المدني والطيران العام (الخاص) على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن استقطاب مشغلين دوليين للعمل في المملكة يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة، ويدعم مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى جعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومركزا محوريا للطيران في المنطقة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز التحول من خلال تطوير منظومة تنظيمية واقتصادية جديدة تهدف إلى جعل بيئة الطيران الجوي في المملكة أكثر جاذبية وتنافسية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في فئة الطيران العام (الخاص) عبر التوسع في إصدار تراخيص التشغيل، وتطوير صالات وخدمات الطيران العام (الخاص)؛ بما يدعم نمو الخدمات عالية القيمة، ويعزز موقع المملكة كمركز إقليمي للطيران الخاص والأعمال.