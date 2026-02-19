شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» توسع شراكتها مع وكالة ضمان المنتجات الحلال بإندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووكالة ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا ملحقا على مذكرة التفاهم ضمن أعمال النسخة الثالثة من منتدى مكة للحلال، المنعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الحالي، بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.

وجرى التوقيع بحضور المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لحلال الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية عبدالله صالح كامل.

ومثل المركز السعودي لحلال الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن فهد الرشودي، فيما وقعها عن الجانب الإندونيسي رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال الدكتور أحمد هيكل حسن، وهدفت إلى توحيد إجراءات إصدار شهادات الحلال من خلال تطوير المنظومة الرقمية لحلال، والاعتراف بعلامة حلال العالمية في أسواق الطرفين، إضافة إلى استخدام تقنيات التحقق الرقمي (QR Code) للمنتجات والشهادات، وتعزيز التعاون ضمن أكاديمية حلال العالمية في البرامج التدريبية وتبادل الخبرات وبناء القدرات.

ويأتي هذا التعاون امتدادا لجهود المركز السعودي لحلال في دعم مبادرة علامة حلال بوصفها علامة موثوقة عالميا، وتوسيع نطاق عمل أكاديمية الحلال العالمية دوليا لتأهيل الكوادر البشرية وبناء القدرات؛ بما يسهم في ترسيخ الثقة في المنتجات الحلال على المستوى الدولي.

وتعكس هذه الخطوة توجه المملكة نحو دعم قطاع الحلال وتعزيز تنافسيته عالميا، والاستفادة من تنامي الطلب على منتجاته؛ بما يسهم في تمكين المنتجات الحلال من التوسع إقليميا ودوليا.

من جهة أخرى، وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم مع المجلس المركزي الإسلامي في مملكة تايلاند، وذلك على هامش النسخة الثالثة من منتدى مكة للحلال، المنعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الحالي، في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.

ومثل المركز السعودي للحلال خلال توقيع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن فهد الرشودي، فيما وقعها عن الجانب التايلاندي الأمين العام للمجلس المركزي الإسلامي بمملكة تايلاند الجنرال سؤرين بالاريه.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الحلال على المستوى الدولي؛ بما يسهم في ترسيخ مكانتها، وتعزيز دور قطاع الحلال في تنويع الاقتصاد، وفتح آفاق أوسع أمام منتجاته في الأسواق العالمية.

