شكرا لقرائتكم خبر منتدى مكة للحلال يرسخ دور المرأة شريكا في حوكمة صناعة الحلال العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش منتدى مكة للحلال أدوار المرأة المتنامية في صناعة الحلال العالمية، بوصفها عنصرا فاعلا في منظومة اقتصادية متكاملة تتقاطع فيها سلاسل القيمة مع التحول التقني والتمكين الاقتصادي، وذلك ضمن جلسة حوارية حملت عنوان «تمكين احترافية المرأة المسلمة في أسواق الحلال العالمية».

وهدفت الجلسة إلى إدراج تمكين المرأة ضمن إطار الأثر الاقتصادي والنضج المؤسسي لصناعة الحلال، وربط دورها المهني بالمكانة الاقتصادية لمكة المكرمة باعتبارها وجهة محورية لاقتصاد العالم الإسلامي، ومركزا مؤثرا في حوكمة صناعة الحلال ومعاييره.

واندرجت الجلسة ضمن مسار تمكين المرأة، بالشراكة مع منظمة مايدة ناظر للتمكين الاقتصادي للمرأة، في مقاربة تسعى إلى نقل تمكين المرأة من مستوى المشاركة الرمزية إلى مستوى الفاعلية داخل المنظومة المتكاملة لاقتصاد الحلال، عبر ريادة الأعمال، والخدمات الاستشارية، وتوظيف التقنيات الحديثة في القطاع.

وأوضحت مديرة قسم استشارات منتجات الحلال في شركة تطوير منتجات الحلال نوال البابطين، أن عملها في تقديم الاستشارات للشركات الراغبة في الحصول على شهادات الحلال، داخل المملكة وخارجها، أسهم في تعزيز دور صناعة الحلال وسد الفجوة بين السوق السعودي والأسواق الخارجية.

وبينت أن تمكين المرأة في قطاع الحلال يتطلب إعداد برامج متخصصة في تجارة الحلال والاستثمار فيه، ووضع أهداف قابلة للتحقيق، بما يعزز حضور المرأة المسلمة في السوق الدولية، مؤكدة أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تهيئة بيئة داعمة مكنت المرأة من أداء دور ريادي في تجارة الحلال.

وأشارت إلى أن مستقبل المرأة في هذا القطاع واعد، في ظل ما تزخر به المملكة من كفاءات نسائية قادرة على قيادة مستقبل صناعة الحلال وترك بصمة قيادية مؤثرة فيه.

من جانبها أكدت الأمينة العامة لمنظمة مايدة ناظر للتمكين الاقتصادي للمرأة ومديرة الجلسة ناتافان مامادوفا، أن المرأة تمتلك خصائص قيادية مهمة، من أبرزها الاهتمام بالمصلحة العامة، داعية القطاعات ذات الصلة إلى دعم المرأة وتمكينها، ومشددة على أن تمكين المرأة يعد مسؤولية مشتركة تسهم في تعزيز استدامة القطاع.

بدورها، أوضحت الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة OneAgrix ديانا سبرين، أن المنصة تسعى إلى أداء دور فاعل في صناعة الحلال، مشيرة إلى أن دورها كرائدة أعمال يتمثل في نشر مفهوم الحلال عالميا وتوسيع نطاقه.

وبينت أن انطلاقتها في قطاع الحلال ارتكزت على التوسع في بيئات محايدة ودول منفتحة على الثقافات المختلفة، بما يسهم في تسريع الانتشار وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مؤكدة أن التجربة أثبتت وجود دعم ملموس للنساء في البيئات الغربية غير المسلمة.

وشددت على أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم دور المرأة في قطاع الحلال، من خلال تسخير التكنولوجيا للتعلم، والحصول على المعلومات، وتعزيز دخول السيدات إلى الصناعة، إضافة إلى دعم الشركات ورفع مستوى حضورها في الأسواق.

وأكدت مديرة العلاقات الدولية في الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية علياء جعفر، أهمية ترسيخ دور المرأة في تشكيل المشهد الاقتصادي الإسلامي، داعية إلى تشجيع النساء على التواجد الفاعل والمشاركة في تنمية سوق الحلال.

وأشادت بدور منتدى مكة للحلال في توفير معلومات موثوقة وشفافة حول فرص الاستثمار في القطاع، مؤكدة أهمية الاعتراف بدور المرأة، وتعزيز التواصل بين الدول الإسلامية، ومعالجة ضعف التنسيق فيما بينها، إلى جانب الدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات والرعاة في دعم المرأة وتعزيز حضورها.

وعكست الجلسة توجها واضحا نحو دمج تمكين المرأة في صلب منظومة صناعة الحلال، سواء عبر ريادة الأعمال أو من خلال توظيف التقنيات الحديثة، بما يعزز احترافية القطاع ويرسخ حضور المرأة في الأسواق العالمية.