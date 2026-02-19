- 1/2
- 2/2
أشاد وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية المكلف بولاية غرب كردفان الوالي بالإنابة المهندس محمود إسماعيل أحمد، بالدور الوطني الرائد والمساندة المستمرة التي يقدمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين للقوات المسلحة في (معركة الكرامة)، بجانب جهودهم في دعم المجتمعات المتأثرة لتخفيف آثار الحرب.
جاء ذلك لدى تدشينه الاربعاء بالأبيض قافلة الاتحاد العام للطلاب السودانيين بولاية غرب كردفان المتجهة إلى ولاية جنوب كردفان لدعم المتأثرين بالحرب، وذلك بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية، ونائب رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية اللواء (ركن) (م) جدو مقدم صالح ، والأستاذ صبري يوسف جبارة مفوض العون الإنساني بالولاية.
وأعرب المهندس محمود إسماعيل عن أمله في توالي انتصارات القوات المسلحة حتى تطهير كامل تراب الوطن من دنس المليشيا المتمردة.
من جهته أوضح رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين بولاية غرب كردفان المهندس محمد مدني موسى، أن القافلة التي انطلقت تحت شعار (عز البلاد ومجدها الطلاب) تشتمل على كميات مقدرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الضرورية، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن جهود الاتحادات الطلابية بالولايات والمركز للوقوف مع المتضررين.
وجدد مدني عزم الاتحاد على مواصلة برامج الإسناد والدعم للقوات المسلحة في كافة المحاور، محيياً صمود ومجاهدات مجتمع ولاية جنوب كردفان وصبرهم في مواجهة الحصار الذي فرضته المليشيا الإرهابية خلال الفترة الماضية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة غرب كردفان تُدشن قافلة الإتحاد العام للطلاب السودانيين بالولاية المتجهة إلى جنوب كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.