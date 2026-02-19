حكومة غرب كردفان تُدشن قافلة الإتحاد العام للطلاب السودانيين بالولاية المتجهة إلى جنوب كردفان

أشاد وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية المكلف بولاية غرب كردفان الوالي بالإنابة المهندس محمود إسماعيل أحمد، بالدور الوطني الرائد والمساندة المستمرة التي يقدمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين للقوات المسلحة في (معركة الكرامة)، بجانب جهودهم في دعم المجتمعات المتأثرة لتخفيف آثار الحرب.

​جاء ذلك لدى تدشينه الاربعاء بالأبيض قافلة الاتحاد العام للطلاب السودانيين بولاية غرب كردفان المتجهة إلى ولاية جنوب كردفان لدعم المتأثرين بالحرب، وذلك بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية، ونائب رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية اللواء (ركن) (م) جدو مقدم صالح ، والأستاذ صبري يوسف جبارة مفوض العون الإنساني بالولاية.

​وأعرب المهندس محمود إسماعيل عن أمله في توالي انتصارات القوات المسلحة حتى تطهير كامل تراب الوطن من دنس المليشيا المتمردة.

​من جهته أوضح رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين بولاية غرب كردفان المهندس محمد مدني موسى، أن القافلة التي انطلقت تحت شعار (عز البلاد ومجدها الطلاب) تشتمل على كميات مقدرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الضرورية، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن جهود الاتحادات الطلابية بالولايات والمركز للوقوف مع المتضررين.