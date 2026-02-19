اخبار العالم / اخبار العراق

تحالف العزم يعلن إنهاء عضوية عضو بمجلس صلاح الدين

0 نشر
0 تبليغ

تحالف العزم يعلن إنهاء عضوية عضو بمجلس صلاح الدين

انت الان تتابع خبر تحالف العزم يعلن إنهاء عضوية عضو بمجلس صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام التحالف في بيان، "يعلن تحالف العزم إنهاء عضوية عضو مجلس محافظة صلاح الدين السيدة شمائل العبيدي، وذلك لعدم التزامها بالسياسة العامة للتحالف وتوجّهاته التنظيمية، وبما يتعارض مع مبادئ العمل الجماعي والضوابط المعتمدة داخل مؤسساته".

 

وأكد التحالف أن "قراراته التنظيمية تستند إلى الحفاظ على وحدة الموقف والانضباط المؤسسي وخدمة المصلحة العامة لأبناء المحافظة"، مشدداً على التزامه بـ"مواصلة العمل بروح المسؤولية والشراكة بما يعزز حضور التحالف ويصون ثقة جمهوره واستحقاقاته الوطنية".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا