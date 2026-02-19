«الغذاء العالمي»: مساعدات تدخل كردفان لأول مرة منذ عامين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن برنامج الغذاء العالمي، أمس، أن مساعدات إنسانية وصلت إلى مدينتي الدلنج وكادوقلي في ولاية جنوب كردفان، وهي مناطق كانت معزولة إلى حد كبير عن الإغاثة لأكثر من عامين.

وأوضح البرنامج أنه نقل شحنات غذائية لدعم نحو 70 ألف شخص، بينهم 21 ألفاً من الأمهات والأطفال، حصلوا على أغذية علاجية ومتخصصة للوقاية من سوء التغذية.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة، أجبر تصاعد العنف وانعدام الأمن على طول الطريق الرئيسي بين الأبيض- الدلنج- كادوقلي القافلة على التوقف لأكثر من أربعين يوماً، مما أدى إلى تأخير المهمة، وتعريض المجتمعات المحلية لمزيد من المخاطر.

كما أوضح أن القافلة وصلت إلى الدلنج بعد اجتيازها طريقاً وعراً أطول وأكثر صعوبة.

من جانبه، قال ممثل «اليونيسف» في السودان، شيلدون ييت: «يمثل وصول هذه القافلة شريان حياة بالغ الأهمية للأطفال الذين انقطعت عنهم المساعدات لفترة طويلة جداً».

بدورها، قالت القائمة بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان، ماكينا ووكر: «بعد أسابيع من التأخير والالتفاف الصعب، وصلت هذه الإمدادات المنقذة للحياة، بما في ذلك المساعدات الغذائية، أخيراً إلى الدلنج وكادوقلي، وهذا يدل على ما يُمكن تحقيقه عندما نتمكن من التحرك، حتى في ظل ظروف بالغة الصعوبة».