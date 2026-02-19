- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يواصل تحركاته المتذبذبة – توقعات اليوم – 19-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-19 02:16AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.