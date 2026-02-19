سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يواصل تحركاته المتذبذبة – توقعات اليوم – 19-02-2026

تقدم سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.