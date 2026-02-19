شاهد بالفيديو.. محترف المريخ يرقص مع زعيم مشجعي الفريق “الجنيد” في لقطة طريفة على أنغام (أووو مريخ)

تناقلت صفحات مريخية, تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو أثار إعجاب جمهور الفريق على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر محترف الفريق بشير بانغورا, وهو يرقص مع المشجع المعروف الجنيد مصطفى. وكان الجنيد, قد أشعل تدريبات فريقه استعداداً لمباراة القمة التي كسبها الفريق بثنائية بآلة “الطبلة”, التي يستخدمها لإشعال حماس المشجعين بالمدرجات. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رقص بانغورا, مع الجنيد, بطريقة طريفة على أنغام أغنية المشجعين المعروفة: (أووو مريخ). ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

