شاهد بالصورة والفيديو.. “رايح لأهلي وأحبابي”.. مواطن مصري يصطحب أسرته ويسافر إلى السودان وسط حفاوة كبيرة من أصدقائه

تصدر مقطع فيديو لمواطن مصري, داخل “أوتوبيس”, في طريقه إلى السودان, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المواطن المصري “محمد”, قام بإصطحاب أسرته وغادر إلى السودان, رفقة أصدقائه السودانيين. وعبر “محمد”, عن سعادته الكبيرة بالسفر إلى بلده الثاني السودان, حيث قال في حديثه: “رايح لأهلي وأحبابي في السودان”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

