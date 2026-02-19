نشر إعلام مجلس السيادة السوداني, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي, الذين قاموا بمشاركته على صفحاتهم الشخصية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع وثق للقاء جمع رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس, بعضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر. رئيس الوزراء, قابل عضو مجلس السيادة بشوق ولهفة وبادر بالسلام عليه بعناق حار وصفه الجمهور والمعلقين بعناق الطيبة والمحبة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عناق “محبة” وشوق بين رئيس الوزراء والفريق إبراهيم جابر يخطف الأضواء على مواقع التواصل السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.