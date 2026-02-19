شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان أم روابة تنفجر في وجه متابعة سألها: “صائمة ولا فاطرة؟” (بقشطك بونية أرميك على خشمك ولو جيتني بطلع ميتينك)

- 1/2
أثارت الفنانة السودانية, أيمان أم روابة, غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب ظهورها في بث مباشر على إحدى منصاتها.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة الشابة فشلت في السيطرة على نفسها وفقدت أعصابها وظهرت منفعلة في وجه متابعيها في البث المباشر.
في بداية البث بدأت إيمان أم روابة, منفعلة بسبب سؤال أحد المتابعين لها “صائمة ولا فاطرة؟”, لترد عليه انت بتحاسبني؟ ولا بتدخل معاي الجنة ولا النار؟
وواصلت المطربة, انفعالها بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, وردت على متابع آخر: (بقشطك بونية أرميك على خشمك ولو جيتني بطلع ميتينك).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
