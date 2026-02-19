طحنون بن زايد يلتقي كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، معالي مارسيل بيرو، كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت معالي مارسيل بيرو كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر، حيث استعرضنا علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين وآفاق تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «كما تبادلنا وجهات النظر حول مستجدات القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية».

التقيت معالي مارسيل بيرو كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر، حيث استعرضنا علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين وآفاق تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر حول مستجدات القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات على الساحتين… pic.twitter.com/COHfmQl2Hd — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) February 19, 2026

— Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed)