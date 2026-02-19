والتز: "مجلس سلام غزة" ينعقد الخميس بتعهدات إعمار تصل لـ 5 مليارات دولار

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، مايك والتز، الاربعاء 18 فبراير 2026 ، عن تفاصيل جديدة تتعلق بجهود إرساء الاستقرار في قطاع غزة ، كاشفاً عن انعقاد "مجلس السلام الخاص بغزة" اليوم الخميس، والذي يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الأمن المستدام في المنطقة.

تعهدات مالية ضخمة لإعادة الإعمار

وأكد والتز أن المجلس سيعلن خلال اجتماعه المرتقب عن تعهدات مالية كبرى تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، مخصصة حصراً لعمليات إعادة إعمار القطاع الذي تضرر جراء العمليات العسكرية.

رؤية أمنية جديدة

وفيما يخص الملف الأمني، أوضح المندوب الأمريكي أن:

قوة حفظ سلام: سيتم تشكيلها لتتولى مهمة الحفاظ على السلام والأمن داخل القطاع.

نزع السلاح: شدد والتز على ضرورة تخلي حركة حماس عن سلاحها وتدمير قدراتها العسكرية بالكامل، لضمان عدم تكرار هجوم مماثل لما حدث في السابع من أكتوبر.

دعوة للتعاون الدولي

وجه والتز دعوة صريحة لجميع الأطراف وأعضاء الأمم المتحدة لدعم "مجلس السلام" والتعاون معه، معتبراً أن نجاح هذا المسار هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار المستقبلي.

المصدر : وكالات