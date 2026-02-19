فاجأ رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, مواطنون بالشارع العام في أول أيام شهر رمضان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اقتحم رئيس مجلس السيادة, برفقة الوفد الذي كان يرافقه إفطار للمواطنين بأحد الشوارع كما تجري العادة في إفطارات رمضان بالسودان. وتفاجأ المواطنون بقائد الجيش, يكسر “البروتوكول”, وينزل من سيارته لتناول الإفطار وسط حفاوة واستقبال حافل من المواطنين. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي خطوة “البرهان”, بإعجاب كبير مع تعليقات متغزلة في رئيس مجلس السيادة أبرزها: (الليل والنهار واحد على العميان واللوم والشكر واحد على السجمان عز الراس دهن وعز الجرب قطران عز الخيل لجم وعز الحريم وليان وفخر البلد برهان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة يفاجئ المواطنين في الشارع ويشاركهم الإفطار في أول أيام رمضان والجمهور: (عز الحريم وليان وفخر البلد برهان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.