تكنولوجيا: قد يُضاهي هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن هاتف شاومي ريدمي نوت 15 برو بلس من حيث الأداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد أن هاتف Edge 70 Fusion قد يتميز بشريحة أحدث مما تم اقتراحه سابقاً. ونتيجة لذلك، من المفترض أن يتنافس هاتف Edge القادم من موتورولا وجهاً لوجه مع هاتف Redmi Note 15 Pro Plus من شاومي عند إطلاقه عالمياً.

ظهرت تفاصيل جديدة حول Edge 70 Fusion قبل إصداره الرسمي. في وقت سابق من هذا الشهر، شارك “إيفان بلاس” عشرات الصور الترويجية لنفس الجهاز. والآن، اكتشف موقع Ytechb تفصيلاً رئيسياً يتعارض مع الادعاءات السابقة.

للتذكير، كان من المتوقع أن يتفوق Edge 70 Fusion على سلفه بمعالج Snapdragon 7s Gen 3. ومع ذلك، يكشف أحدث تسريب من Ytechb أن موتورولا قد اختارت معالج Snapdragon 7s Gen 4 الأحدث بدلاً من ذلك. من الناحية العملية، لا يوجد فرق كبير بين Snapdragon 7s Gen 3 والمعالج الأحدث Snapdragon 7s Gen 4.

رسمياً، يجب أن يتفوق Snapdragon 7s Gen 4 على سلفه بحوالي 7% في المهام التي تعتمد بشكل كبير على وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU). وبينما لا تظهر ميزة الأداء هذه بشكل واضح في معايير الاختبار (Benchmarks) الخاصة بنا، فإن Snapdragon 7s Gen 4 يتباهى بترقيات أداء جيدة مقارنة بمعالج Dimensity 7300 الذي يشغل هاتف Edge 60 Fusion عالمياً (بسعر حالي 379 دولاراً على أمازون). وبناءً على ذلك، سينافس Edge 70 Fusion هاتف Redmi Note 15 Pro Plus عندما يتعلق الأمر بالأداء بفضل مشاركتهما لنفس الشريحة.

أيضاً، تشير الصورة المسربة حديثاً إلى أن موتورولا ستبيع Edge 70 Fusion بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت. واستناداً إلى التسريبات المبكرة، ستكمل موتورولا هذه المواصفات بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، وبطارية ضخمة بسعة 7,000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 68 واط. كما من المتوقع أن يتم إطلاق الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة تجمع بين دقة 1.5K ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز وذروة سطوع تبلغ 5,000 شمعة. ومع ذلك، لا يزال تاريخ الإصدار والأسعار غير معروفين في الوقت الحالي.