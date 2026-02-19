شكرا لقرائتكم خبر وزارة الصحة تحصد جائزة "برس قيني" الدولية للأثر والتحول الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء هذا التكريم نتيجة المبادرات التحولية التي أطلقتها الوزارة في تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتسهيل الوصول إليها، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تبني نماذج رعاية مبتكرة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تركز على الإنسان المحور الأساسي للخدمة الصحية.
ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها وزارة الصحة على المستوى الدولي، ويؤكد التزامها المستمر بتعزيز الحياة الصحية في إطار مستهدفاتها الإستراتيجية لتحقيق نظام صحي أكثر كفاءة وجودة واستدامة.
يذكر أن جائزة "برس قيني" الدولية للأثر والتحول الصحي تُعد من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في قياس تجربة المرضى وتقييم أداء المنشآت الصحية، وتُمنح للجهات التي تحقق أثرًا ملموسًا في تطوير نماذج الرعاية على المستوى الدولي.
