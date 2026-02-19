الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 19-02-2026

2026-02-19 02:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكاز السعر لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، وتعزز هذا الزخم مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ولكن في المقابل من ذلك يظل الزوج يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد محاولات لتعافي الزوج على المدى القريب.

