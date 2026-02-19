شكرا لقرائتكم خبر المملكة تعيش موسمًا استثنائيًا بين روحانية رمضان وفعاليات الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع إطلالة شهر رمضان المبارك، تدخل المملكة مرحلة مختلفة من العام تتداخل فيها الروحانية مع الحراك الاجتماعي، في مشهد يفيض بالسكينة ويعكس عمق القيم التي يقوم عليها المجتمع السعودي.

في المدن الكبرى كما في المحافظات والقرى، يتبدل إيقاع الحياة بانسيابية ليتناغم مع أجواء رمضان؛ تمتلئ المساجد بالمصلين، وتتعالى الدعوات قبيل الإفطار، فيما تتوسع المبادرات المجتمعية لتقديم وجبات الإفطار ودعم الأسر المحتاجة، في صورة تجسد الترابط الاجتماعي وروح المسؤولية المشتركة.

ويتزامن ذلك مع استمرار فعاليات شتاء السعودية 2026 تحت شعار "حيّ الشتاء"، حيث تتوزع البرامج والأنشطة على وجهات رئيسية متعددة، مقدمة تجارب تجمع بين الثقافة والترفيه والطبيعة في أجواء شتوية معتدلة.

في الرياض، تتحول الليالي الرمضانية إلى فضاءات نابضة بالحياة، سواء في مناطق الفعاليات المفتوحة أو في الوجهات الحديثة التي تستقطب العائلات بعد الإفطار، ويبرز بوليفارد رياض سيتي كإحدى المحطات التي تجمع بين العروض الحية والمطاعم والتجارب الترفيهية، بينما تضفي الأحياء التراثية والأسواق الشعبية طابعًا رمضانيًا أصيلًا يعكس تنوع العاصمة وحيويتها.

أما في جدة، فيتجسد التلاقي بين الماضي والحاضر داخل أروقة جدة التاريخية، حيث تدعو الأزقة العتيقة زوارها إلى التمهل واستعادة إيقاع مختلف للحياة، البيوت التراثية مثل بيت نصيف تمنح المشهد بعدًا بصريًا وثقافيًا ثريًا، خصوصًا في ليالي رمضان التي تتزين فيها البرحات وتنبض بالحركة بعد صلاة التراويح.

كما تواصل وجهات مثل العلا وأبها والطائف استقبال الزوار الراغبين في الاستمتاع بالطبيعة والأجواء المعتدلة، حيث تمتد الأمسيات الرمضانية بين الفعاليات المفتوحة والمواقع الطبيعية، في تجربة تمزج بين الهدوء الروحي ومتعة الاكتشاف.

هذا التزامن بين رمضان وموسم الشتاء يمنح التجربة بعدًا إضافيًا؛ فالأمسيات تمتد في ساحات الفعاليات والأسواق التراثية، حيث تتقاطع الأحاديث العائلية مع الفنون الشعبية والمبادرات التطوعية، في لوحة تعكس حيوية المجتمع وتنوعه.

ويقدم برنامج شتاء السعودية هذا العام جدول فعاليات متنوعًا يكشف عن أبرز المواسم السياحية والأنشطة المميزة في مختلف المناطق، مع إتاحة تفاصيل الوجهات والبرامج عبر منصة روح السعودية، ما يعزز من سهولة الوصول إلى التجارب المتاحة.

للمزيد: Visitsaudi.com/winter