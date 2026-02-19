خاص- “على قدّ الحب”… عندما تبدأ العداوة بنكهة كوميديا

دبي - فريق التحرير: يقدّم مسلسل “على قدّ الحب” أجواءً اجتماعية رومانسية خفيفة، تدور حول مريم (نيللي كريم) مصممة الحُلي التي تحاول تجاوز ضغوط حياتها بعد وفاة والدتها، قبل أن تنقلب يومياتها مع افتتاح الشيف كريم (شريف سلامة) مطعمًا أسفل منزلها.

تنطلق الحلقة الأولى بمشادات بسبب ضجيج التجهيزات وتكدّس السيارات، فتغضب مريم وتواجه العاملين بالمكان. وعندما يحاول كريم احتواء الموقف، تظنه سائق أوبر وتصعد معه، ليستغل سوء الفهم ويمازحها بمقلب يتسبب بتأخرها عن مناسبة مهمة، فتتوتر العلاقة منذ البداية.

الحلقة تمهّد لعلاقة تبدأ بالعداء وتحمل ملامح انجذاب تدريجي، في عمل يوازن بين الكوميديا والمشاعر الإنسانية. المسلسل من إخراج خالد سعيد وكتابة مصطفى جمال هاشم، مع شارة غنائية بصوت إليسا تضيف طابعًا عاطفيًا دافئ.

ويشارك في بطولة المسلسل شريف سلامة إلى جانب نيللي كريم، في تعاون فني جديد يجمعهما على الشاشة، بمشاركة نخبة من الممثلين، بينهم أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، ومحمود فايز. المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.