إسراء بيلجيتش وفاروق صابانجي إلى القفص الذهبي صيف ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: تتصدّر الممثلة التركية إسراء بيلجيتش، الشهيرة بدور “حليمة سلطان”، العناوين من جديد ولكن هذه المرة ليس بعمل درامي، بل بخبر سار لجمهورها؛ حيث أكدت الأنباء المتداولة، استعدادها لدخول القفص الذهبي مع رجل الأعمال فاروق صابانجي في صيف ٢٠٢٦.

في التفاصيل، يخطط الثنائي لإقامة احتفالَين ضخمَين، الأول في مدينة إسطنبول التركية والثاني في إيطاليا، لتكتمل الأجواء الرومانسية لهذا الزواج المرتقب.

بدأت ملامح هذه العلاقة تظهر للعلن عندما رصدتهما كاميرات برنامج “الصفحة الثانية” في مدينة بودروم الساحلية. ورغم الشائعات التي انتشرت في أغسطس ٢٠٢٥ حول عدم جاهزية فاروق للزواج وتشكيك البعض في جدية العلاقة، إلا أن تطورات فبراير ٢٠٢٦ حسمت الجدل وأكدت أن الثنائي يمضي قدماً نحو الارتباط الرسمي.

تعتبر إسراء بيلجيتش واحدة من أنجح الممثلات التركيات (بطلة “قيامة أرطغرل” و”رامو” ومسلسل “الهيبة” بنسخته التركية.

يذكر أن هذا الزواج سيكون الثاني لإسراء بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم غوكهان توريه في عام ٢٠١٩.

أما فاروق صابانجي، فهو ينتمي لواحدة من أثرى وأعرق العائلات في تركيا، وهو شقيق “هاكان صابانجي” الحبيب السابق للممثلة هاندا أرتشيل.