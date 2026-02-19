الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 19-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 19-02-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 19-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 19-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-19 11:32AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يحافظ سعر الفضة (SILVER) على مكاسبه المبكرة لهذا اليوم، بالرغم من ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ محاولات السعر تصريف التشبع الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في المقابل من ذلك نلاحظ مكاسب متتالية صاحبت السعر في الفترة الماضية، ما يلمح إلى مهاجمة تلك المنطقة للتخلص من هذا الضغوط السلبية المحيطة بالسعر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا