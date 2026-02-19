تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 19-02-2026

يحافظ سعر الفضة (SILVER) على مكاسبه المبكرة لهذا اليوم، بالرغم من ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ محاولات السعر تصريف التشبع الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في المقابل من ذلك نلاحظ مكاسب متتالية صاحبت السعر في الفترة الماضية، ما يلمح إلى مهاجمة تلك المنطقة للتخلص من هذا الضغوط السلبية المحيطة بالسعر.