سعر الفضة يظهر إشارات سلبية واضحة – توقعات اليوم – 19-02-2026

تراجع قليلاً سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، عقب اختباره لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، بالتزامن مع ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما شكل حاجزًا فنيًا مزدوجًا أعاد الضغوط البيعية إلى الواجهة، وجاء هذا التراجع ليعكس حساسية السعر تجاه هذه المستويات الفنية، خاصة في ظل غياب الزخم الكافي لاختراقها والثبات أعلاها.

وتعززت النظرة السلبية مع بدء توارد إشارات ضعف من مؤشرات القوة النسبية، بعد تسجيل دايفرجنس سلبي عقب وصولها إلى مناطق تشبع شرائي حادة بدت مبالغًا فيها مقارنة بحركة السعر، وهو ما يشير إلى احتمالية استمرار الهبوط على المدى القريب، ما لم يتمكن السعر من تجاوز تلك المقاومات الفنية وتأكيد تحول إيجابي في الاتجاه.