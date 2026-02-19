شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب السعودية تصعد بأرباحها إلى 192 مليون ريال في عام 2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار يوم الخميس، لكنه ظل فوق أدنى مستوياته الأخيرة بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن صناع السياسة لا يبدون متعجلين لخفض أسعار الفائدة، وأن العديد منهم منفتحون على رفعها إذا ما استمر التضخم مرتفعًا.

كما أبدى المستثمرون قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بتزايد الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، واحتمال نشوب صراع أمريكي إيراني، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وأصول الملاذ الآمن.

في غضون ذلك، استقر اليورو عند حوالي 1.18 دولار، بعد أن انخفض بشكل حاد في اليوم السابق، عقب تقرير يفيد بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، تعتزم مغادرة منصبها قبل انتهاء ولايتها في أكتوبر من العام المقبل.

انقسام في الاحتياطي الفيدرالي

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء انقسامًا بين صناع السياسة حول توجه أسعار الفائدة الأمريكية، وأشار إلى أن الرئيس الجديد، المقرر أن يبدأ مهامه في مايو، سيواجه صعوبة في تمرير تخفيضات أسعار الفائدة.

وذكر المحضر أن العديد من صناع السياسة يتوقعون أن تؤدي مكاسب الإنتاجية إلى كبح التضخم، لكن "معظم المشاركين" حذروا من أن التقدم قد يكون بطيئًا وغير متساوٍ.

أشار العديد من المحللين إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف.

وقال بيتر دراجيسيفيتش، استراتيجي العملات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة كورباي: "هذا يشير إلى عدم وجود ضرورة ملحة لخفض أسعار الفائدة مجدداً، على الأقل ليس قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي (جيروم) باول في مايو/أيار".

وأظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن إنتاج المصانع الأمريكية ارتفع بأكبر قدر له في 11 شهراً خلال شهر يناير/كانون الثاني، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وبدء بناء المساكن.

وتترقب الأسواق بيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، المقرر صدورها يوم الجمعة.

استقرار اليورو عقب تكهنات بشأن لاغارد

ارتفع اليورو بشكل طفيف مقابل معظم العملات الأخرى، بعد أن استقر عقب موجة البيع التي أثارتها التكهنات حول مغادرة لاغارد المبكرة للبنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي سيمنح الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون رأيًا في اختيار خليفتها، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.

من المقرر أن تنتهي ولايتها في أكتوبر 2027، ولا يُتوقع أن يُحدث خلفاؤها المحتملون تغييرًا جذريًا في السياسة النقدية، إلا أن هذه التكهنات ظهرت بالتزامن مع تبلور تغيير في قيادة الاحتياطي الفيدرالي.

قال تيري ويزمان، استراتيجي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة ماكواري: "بالنظر إلى عدد الدول المشاركة في المفاوضات ومختلف نواب رئيس البنك المركزي الأوروبي، قد يكون تغيير رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكثر أهمية من تغيير رئيس البنك المركزي الأوروبي من حيث اتجاه السياسة النقدية اللاحقة".

وأضاف: "ويمكن استبدالها بسهولة بشخصية متساهلة أو متشددة. ليس من الواضح أيهما، لعدم وجود مرشحين بارزين فعليًا. أعتقد أن هذا هو سبب عدم إيلاء السوق اهتمامًا كبيرًا لهذا الخبر".

تراجع الين واستقرار الدولار الأسترالي

في غضون ذلك، تراجع الين خلال الليل، مسجلًا انخفاضًا لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن مشاريع بقيمة 36 مليار دولار كأولى الاستثمارات ضمن تعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وكان سعر صرف الين الياباني أقل قليلاً عند 154.96 مقابل الدولار، بعد أن خسر 1.5% من قيمته هذا الأسبوع.

وقال كريس تيرنر، رئيس قسم الأبحاث العالمية في بنك آي إن جي: "سيكون الاستثمار الياباني المباشر في الولايات المتحدة عاملاً رئيسيًا يجب مراقبته هذا العام، وهو ما يزيد من تباين أداء زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني".

ويتمثل السؤال المطروح أمام أسواق الصرف الأجنبي هذا العام في ما إذا كان هذا الاستثمار سيُسهم في دعم تدفق الدولار، أم أن احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية ستُستخدم لضمان قروض الدولار الجديدة وتجنب الضغط على الين.

ويبدو أن الخيار الأخير هو الأرجح بالنسبة لطوكيو.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7050 دولار بعد أن أظهرت بيانات التوظيف أن معدل البطالة ظل عند أدنى مستوياته في عدة أشهر عند 4.1%، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3% إلى 0.5982 دولار، بعد أن سجل أكبر انخفاض له منذ أبريل الماضي، وذلك بعد أن اتخذ البنك المركزي موقفًا أكثر حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة مستقبلًا مما كان متوقعًا.

أدت العطلات في هونغ كونغ والصين وتايوان إلى تباطؤ التجارة الآسيوية، واستقر سعر صرف اليوان عند 6.9 مقابل الدولار في التداول الخارجي خلال الساعات الأوروبية.