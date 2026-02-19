شكرا لقرائتكم خبر مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام تطلق سلسلة "966+" الوثائقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مبادرة كنوز السعودية إحدى مبادرات وزارة الإعلام، السلسلة الوثائقية "966+"، التي تناقش موضوعات متعددة تهم المواطن وترتبط بحياته اليومية؛ وذلك ضمن أهداف المبادرة في الكشف عن القصص غير المروية في المملكة، وتقديمها بصفتها جزءًا من التاريخ الإنساني العالمي.

ويشير اسم السلسلة "966+" إلى رمز الاتصال الدولي للمملكة، الذي يعد هُوية وطنية تميزها عن أي دولة في العالم ويسهل التعرف عليه بمجرد رؤيته، وتتناول السلسلة في كل حلقة موضوعًا يحظى باهتمام المواطن ويرتبط بهويته وثقافته مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وتاريخ الغناء في المملكة، واللغة العربية، وغيرها من الموضوعات التي أصبحت محل اهتمام يومي للمواطن، وتتناول كل حلقة موضوعًا تقدمه في سياقه التاريخي المحلي والعالمي، إلى جانب استخدام الأرشيف الصحفي والتلفزيوني والسينمائي، والعناصر البصرية الجاذبة في عرض المعلومات، مثل الرسوم البيانية، واستخدام فنون الجرافيك لخلق الصور التعبيرية.

وتُعرض حلقات السلسلة حاليًا على قنوات السعودية والثقافية وSBC، إضافةً إلى عرضها عبر منصات شاهد وSTC TV ، والخطوط السعودية.

يُذكر أن مبادرة كنوز السعودية تندرج ضمن مبادرات برنامج "تنمية القدرات البشرية"، أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري السعودي، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على كافة الأصعدة، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة.

وقدمت المبادرة عددًا من الأعمال الوثائقية مثل: "الوجهة" و"المحطة سبعة"، و"مرحلة صعبة"، و"نورس العرب"، و"على حد سواء"، و"ماذا يأكل السعوديون"، و"أطلس السعودية"، و"هورايزن"، والفيلمين القصيرين "راعي الأجرب" و"ليلة الصفراء"، كما شاركت المبادرة في عددٍ من المهرجانات الدولية، وحصدت العديد من الجوائز العالمية.