السعودية تعزز قدراتها البحرية بـ 4 طائرات من صياد الأعماق

أعلنت شركة ليوناردو الإيطالية أن المملكة العربية السعودية تعاقدت على شراء 4 طائرات دورية بحرية من طراز C-27J، لتكون بذلك أول عميل يقوم بذلك مع «قدرة دمج أنظمة الأسلحة البحرية».

وتُعرف طائرة ليوناردو C-27J سبارتان (نسخة الدورية البحرية MPA) بلقب «صياد الأعماق» لقدراتها المتطورة في مكافحة الغواصات والاشتباك البحري.

وقالت الشركة: «يؤكد هذا الإنجاز المهم العلاقة القوية بين ليوناردو والسعودية، ما يزيد من عدد طائرات C-27J التي طلبها المستخدمون السعوديون، وذلك في أعقاب عملية الاستحواذ الأخيرة (صيف 2025) داخل المملكة على وحدتين مخصصتين لمهام مكافحة الحرائق ونقل البضائع والإخلاء الطبي».

وفي عام 2025، قامت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو بشراء طائرتين من طراز C-27 J للاستخدام التجاري، مما جعل البحرية السعودية ثاني مشغل محلي لهذه الطائرة.

مهام مخصصة

تُسهم GA-ASI في تطوير عصر جديد من الطائرات القتالية التعاونية، وبحسب بيان الشركة، فإن طائرات الدوريات البحرية من طراز C-27J التي تشتريها المملكة تتضمن مجموعة مهام مخصصة تشمل أجهزة استشعار للكشف وتتبع الأهداف السطحية والغواصات.

وتسد طائرة C-27J فجوة طويلة الأمد لدى السعودية في مجال الدوريات البحرية ذات الأجنحة الثابتة لمكافحة الغواصات والسفن السطحية. وقد أبدت المملكة اهتمامًا بمنصة مماثلة (طائرة بوينغ P-8A بوسيدون) في عام 2017، إلا أن الصفقة لم تتم«، وفقا لما صرح به ألبرت فيدال، محلل الأبحاث في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية (IISS) ومقره لندن، لموقع Breaking Defense.

ويأتي هذا العقد بعد صفقة بقيمة 200 مليون دولار «لشراء طوربيدات من شركة WASS الإيطالية، والتي يمكن دمجها في الطائرة».

مرونة تشغيلية

وأضاف المحلل الدفاعي والأستاذ في جامعة قطر علي بكر، أن الطائرة «ستوفر للسعودية مرونة تشغيلية عملية - لنقل الأفراد والمعدات والإمدادات إلى مواقع نائية أو ذات مدارج قصيرة - ولمهام الدعم مثل الإخلاء الطبي أو الدعم البحري».

كما أن المملكة بحاجة إلى تحديث الأصول الجوية والبحرية يعزز حماية هذه المصالح، وفي الوقت نفسه، يتماشى توسيع القوات مع الاستبدال طويل الأجل للأنظمة القديمة، ما يعزز مصداقية الردع، ويحافظ على القدرة على العمل مع الشركاء في الأطر الإقليمية أو التحالفية.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية تسليم الدفعة الأولى من طائرات C-27J إلى القوات البحرية الملكية السعودية في عام 2029، ما يجعل المملكة المشغل الحادي والعشرين لهذه الطائرة.

أبرز مميزات وقدرات طائرة C-27J

- تعدد المهام: نقل عسكري، إنزال مظلي، إخلاء طبي، بحث وإنقاذ.

- الإقلاع والهبوط القصير في مدارج غير ممهدة أو بدائية.

- تتوفر منها نسخ للدوريات البحرية ومكافحة الحرائق.

- صلابة عالية تسمح لها بتنفيذ مناورات تكتيكية.